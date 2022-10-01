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قالت تقارير إعلامية، إن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها إلى القيادة السياسية للبلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية قولها، إن الحكومة تقدمت باستقالتها إلى القيادة السياسية في البلاد، وذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته صباح اليوم.

وأوضحت المصادر أن الحكومة قد حددت يوم 11 أكتوبر الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.

وفيما أكدت أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوماً بهذا الخصوص، فقد لفتت إلى أن التشكيل الحكومي الجديد سيتم إعلانه قبل تلك الجلسة.

وكانت نتائج الانتخابات الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.