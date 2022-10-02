موسكو تحظر الشاحنات المسجلة في الاتحاد الأوروبي لبقية عام 2022

أعلنت روسيا اليوم السبت أنه سيتم حظر الشاحنات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي من دخول روسيا اعتبارا من العاشر من أكتوبر، في ما يعكس حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي على الشاحنات الروسية دخل حيز التنفيذ قبل أشهر.

ويشمل الحظر الشاحنات التي تتعامل مع التجارة الثنائية بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، فضلا عن عبور أو دخول الشاحنات من دول أخرى. وتشمل هذه القاعدة أيضا شاحنات من بريطانيا والنرويج وأوكرانيا.

وسيظل الحظر ساريا حتى 31 ديسمبر.

وحظرت الدول الأوروبية الشاحنات من بيلاروس وروسيا في 8 أبريل، كجزء من مجموعة لا تزال متنامية من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها المستمر لأوكرانيا.