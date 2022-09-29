ألمانيا: آلاف يشاركون في مظاهرتين تضامنا مع احتجاجات إيران

شارك عدة آلاف من الأشخاص في مظاهرتين في ألمانيا اليوم السبت تضامنا مع الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران.

وذكرت الشرطة أن عدد المتظاهرين وصل إلى 4000 شخص في هامبورج وإلى 2800 شخص في فرانكفورت، حيث احتج المتظاهرون على نظام الحكم في إيران وعلى التمييز المنهجي بحق النساء.

ولا تزال إيران تشهد احتجاجات اندلعت على إثر وفاة الشابة مهسا أميني/22 عاما/ في السادس عشر من الشهر الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية التي أوقفتها لانتهاكها القواعد الخاصة بالحجاب وبعد ذلك بوقت قصير راحت الشابة في غيبوبة ثم توفيت في ظروف غامضة.

ونفت الشرطة الإيرانية في المقابل أي مسؤولية عن وفاة مهسا، مضيفة أنها كانت تعاني من مشكلات في القلب.

وكانت أعمال شغب وقعت أمس الجمعة في جنوب شرق إيران وأسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل.

وهتف المتظاهرون في هامبورج بعبارات مثل:" ارحلوا، ارحلوا، ارحلوا، الملالي يجب أن يرحلوا"، و"النساء يردن الحرية"، وكانت المدينة شهدت أمس مظاهرة وضع فيها محتجون لافتات وشعرا مستعارا باللون الأحمر على الأرض.

وفي فرانكفورت هتف متظاهرون "النساء، الحياة، الحرية"، وشارك في المظاهرة في المدينة عدد أكبر من العدد الذي تم إخطار السلطات به.

وذكرت الشرطة في المدينتين أن المظاهرتين سارتا بشكل سلمي.

من جانبه، طالب متحدث باسم الإيرانيين في المنفى في ألمانيا، في العاصمة الألمانية برلين بوقف سفك الدماء في إيران وإجراء إصلاحات ديمقراطية، كما طالب الحكومة الألمانية بفرض عقوبات جديدة على النخبة في النظام الإيراني وذلك في ظل ما قال عنه وضع العنف الحالي في إيران.