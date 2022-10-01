تلطيخ واجهة القنصلية الروسية في نيويورك بطلاء أحمر

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لطخ محتجون على الغزو الروسي لأوكرانيا القنصلية الروسية في نيويورك بطلاء أحمر.

وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمة طوارئ أبلغت عن رش طلاء على واجهة القنصلية الواقعة في مانهاتن.

وصرح متحدث باسم الشرطة، بأن التحقيق جار في الحادث المحتمل ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وظهر الطلاء الأحمر اللامع قبل ساعات من إعلان بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية يحتلها جيشه.

وحض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي تقوده الولايات المتحدة على الإسراع بمنح أوكرانيا عضويته، فيما دان قادة دوليون من بينهم الرئيس جو بايدن عمليات الضم الروسية.

وقالت روزي مورس، وهي متقاعدة تقطن في الحي القريب من القنصلية، إن الطلاء "يبدو وكأنه عمل فني".

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس: "لكن المعنى هو التعبير عن شعورنا تجاه بوتين ولا يمكنني القول إنني لا أوافق من فعلها".

وذكر رومن باولين (34 عاما)، أثناء مروره بجانب القنصلية: "إنه تخريب ولكنه تعبير عن مدى وعي سكان نيويورك بأن بوتين يقتل الناس... هذا مبنى تاريخي ونحن في وسط نيويورك لكنني أتفق تماما مع الفنان الذي فعل ذلك".