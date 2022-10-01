 اشتية يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين من «بطش» الاحتلال - بوابة الشروق
السبت 1 أكتوبر 2022 9:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

اشتية يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين من «بطش» الاحتلال

أ ش أ
نشر في: السبت 1 أكتوبر 2022 - 7:03 م | آخر تحديث: السبت 1 أكتوبر 2022 - 7:03 م

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي، اليوم السبت، بوقف ازدواجية المعايير، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في مواجهة "بطش" الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يتوقف عن القتل.

وقال اشتية - في تصريح صحفي - "لا يتوقف جنود الاحتلال عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يسمح لهم بالإفلات من العقاب، وهو ما يغريهم بمواصلة جرائمهم التي كان آخر ضحاياها الشاب فايز خالد دمدوم (18عاما) من العيزرية".

وتقدم رئيس الوزراء الفلسطيني، بالتعزية لوالدي الشهيد وعائلته، وأهالي بلدته، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك