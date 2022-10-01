أفاد الناطق باسم الشرطة الوطنية الصومالية المقدم صديق دودشي، بمقتل قائد شرطة إقليم بنادر العميد فرحان محمود آدم، جراء انفجار لغم بمحافظة شبيلي الوسطى (شمالي مقديشو).

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن الناطق باسم الشرطة، قوله إن العميد "فرحان قرولي قتل يوم الجمعة، بلغم زرعه مسلحون ضد موكبه، عقب تحرير الجيش وأجهزة الأمن مناطق مهمة في منطقة بصرة والقرى المجاورة لها بإقليمي شبيلي الوسطى والسفلى.

وكان مصدر محلي ومسؤول، قد أفادا بأن مسلحين من حركة الشباب المتشددة قتلوا يوم الجمعة، 12 شخصا كانوا يحفرون بئرا في جنوب الصومال الذي يعاني من الجفاف.

وأدى الصراع بين حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة والحكومة المركزية إلى مقتل الآلاف منذ عام 2006.

وتقول قوات الأمن الصومالية، إنها حققت مكاسب في معارك خاضتها مؤخرا ودعمتها فيها جماعات محلية للدفاع الذاتي، إلا أن حركة الشباب لا تزال تشن هجمات دموية.

ووقع أحدث هجوم في بلدة جاريلي بمنطقة جيدو بجنوب البلاد، حيث هاجم مسلحون طاقم الحفر في موقع عمله، وأحرقوا جثثهم ومعدات الحفر، وقفا لمهد عبدي وهو واحد من سكان المنطقة تفقد الموقع وأحصى الجثث.