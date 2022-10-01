الرسائل تنهال على العائلة الملكية البريطانية للتعزية في وفاة إليزابيث الثانية

تلقى قصر باكينجهام، أكثر من 50 ألف رسالة عزاء من الشعب البريطاني في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية وجنازتها.

وتلقت العائلة الملكية كميات كبيرة من الرسائل بالبريد من المعزين الذين أرادوا التعبير عن تعاطفهم مع العائلة الملكية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويوم 19 سبتمبر، يوم جنازة الملكة، جرى التقاط صورة للملك وعائلته وقد بدا عليهم التأثر عاطفيا بينما احتشد عشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين في شوارع لندن وويندسور لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة أثناء مروره أمامهم.

وقال قصر باكينجهام، إنه تلقى أكبر عدد من الرسائل في يوم واحد، في اليوم التالي للجنازة، حيث تلقى 6500 رسالة عزاء من بين العدد الإجمالي الذي بلغ 50 ألف رسالة.