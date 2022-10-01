التشيك تدين ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا

أدان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم السبت، استيلاء روسيا على أراضي أوكرانية، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي في براغ.

ونقلت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية عن مكتب الرئيس التشيكي في تغريدة على تويتر: القول "يدين الرئيس التشيكي ميلوش زيمان العدوان الروسي على أوكرانيا، ويندد بسرقة روسيا للأراضي الأوكرانية، ويعلن مع السلطات الدستورية الأخرى أنه يتعين عدم الاعتراف بالضم ولن يتم الاعتراف به .. إن روسيا ترتكب جرائم ضد السلام " .

تجدر الإشارة الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمس الجمعة على وثائق تضم رسميا أربعة أقاليم أوكرانية، تحتلها القوات الروسية.