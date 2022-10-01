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اعتقلت المخابرات الإيرانية، تسعة أجانب على صلة بالاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وقالت المخابرات في بيان مساء الجمعة، إن من بينهم شخصا ألمانيا، وينتمي الأجانب الآخرون إلى كل من فرنسا وهولندا وإيطاليا وبولندا والسويد.

وأضافت المخابرات أنهم شاركوا بشكل مباشر في الاحتجاجات الانتقادية للنظام أو تصرفوا في الخفاء.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المعتقلين الأجانب.

ووفقا للمخابرات، فإن العديد من السفارات بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى، تخضع للمراقبة.

واعتقلت المخابرات أيضا – إضافة إلى الأجانب التسعة – عددا من أعضاء جماعات المعارضة الإيرانية والجماعات الانفصالية الكردية.

كما تم اعتقال أو استدعاء بعض الإيرانيين الذين يعملون في وسائل إعلام أجنبية للاستجواب.

واندلعت المظاهرات بعد مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما.

وكانت شرطة الأخلاق الإيرانية قد أوقفتها بسبب ما زعم أنها "ظهرت بمظهر غير إسلامي".

كانت المرأة قد دخلت في غيبوبة وتوفيت في المستشفى في 16 سبتمبر.

ويتهم معارضو الحكومة شرطة الأخلاق باستخدام العنف، فيما تنفي الشرطة بشدة هذه المزاعم.

ومنذ وفاة الشابة، تظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد ضد المسار القمعي للحكومة وقوات الأمن وكذلك ضد النظام الإسلامي.