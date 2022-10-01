الحزب الحاكم في ماليزيا يقرر إجراء الانتخابات العامة هذا العام

قرر حزب "المنظمة القومية المالايوية المتحدة" (أمنو) الحاكم في ماليزيا حل البرلمان في المستقبل القريب تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة رقم 15 في البلاد هذا العام.



وقال الأمين العام للحزب أحمد مسلان، إنه تم التوصل للقرار أثناء اجتماع المجلس الأعلى للحزب أمس الجمعة، بحضور خمسة من كبار قادته، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" اليوم السبت.



وأوضح الأمين العام في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الذي تم بمقر الحزب في العاصمة كوالالمبور، أنه "بناء على القرار، سيقدم رئيس الوزراء السيد إسماعيل صبري يعقوب الموعد المقترح لحل البرلمان إلى جلالة الملك الماليزي السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وذلك بموجب المادة رقم 40 (1) من الدستور الفيدرالي الماليزي".



وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه زعيم الحزب الدكتور أحمد زاهد حميدي، نائبه محمد حسن، وثلاث نواب، هم إسماعيل صبري، ومحذر خالد، ومحمد خالد نوردين.



وأكد مسلان أن موقف الحزب ثابت لإعادة الحصول على تفويض من الشعب الماليزي، والذي كان تأجل بسبب تفشي جائحةكورونا بعد سقوط الحكومة الجديدة في ظل "ائتلاف الأمل"



وأفاد الأمين العام بأن الحزب "واثق من استعادة حقوق الشعب من خلال الحصول على تفويض، ليشكل حكومة مستقرة من شأنها أن تنعش أداء البلاد، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالرفاه، فضلا عن بذل الجهود نحو خلق حوكمة أفضل للبلاد".



وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن القرار يشكل المرة الأولى التي يعرب فيها الحزب بشكل رسمي عن رغبته في إجراء الانتخابات العامة هذا العام. كما يشير إلى حل وسط يتسم بالارتباك، حيث كان رئيس الوزراء أراد منح الاقتصاد الوقت للتعافي، بينما ضغط العديد من قادة الحزب من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، للبناء على سلسلة من عمليات الفوز التي حققها الحزب في انتخابات الولايات.