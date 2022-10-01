تركيا: انطلاق 13 سفينة حبوب من موانئ أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، انطلاق 13 سفينة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت، إلى شحن أكثر من 5ر5 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية خلال شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وأكدت الوزارة استمرار عمليات الشحن بأمان كما هو مخطط لها.

وقالت: "13 سفينة أخرى محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية في الأيام الثلاثة الأخيرة".

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.