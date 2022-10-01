مواطنو لاتفيا ينتخبون برلمانا جديدا وسط مخاوف بشأن الحرب والطاقة

يتوجه مواطنو لاتفيا، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في الوقت الذي تلقي فيه المخاوف إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة بظلالها على هذه الانتخابات.



ويحق لنحو 5ر1 مليون ناخب في الدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الإدلاء بأصواتهم لاختيار 100 مرشح في برلمان البلاد الذي يطلق عليه اسم "سايما" .



وحتى قبل التصويت، كان من الواضح أن تشكيل حكومة لاتفيا الواقعة شمال شرقي أوروبا سيكون صعبا. فقد أظهرت استطلاعات الرأي أنه لن يحصل أي من الأحزاب على أغلبية مطلقة، وأنه يمكن أن يصل ما بين 7 إلى 12 حزبا إلى البرلمان.



ويتقدم حزب "الوحدة الجديدة" الليبرالي المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء كاريسيانيس كارينس، في استطلاعات الرأي.



ويقود كارينس حاليا تحالفا رباعيا من الأحزاب والقوى المحافظة من تيار الوسط. ومن المشكوك فيه ما إذا كان هذا التحالف سيبقى في السلطة.



ولاتفيا دولة مجاورة لروسيا، وقد تؤدي عواقب الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا إلى إعادة رسم المشهد السياسي في لاتفيا.



ومن المرجح أن يفقد حزب "هارموني" المعارض موقعه السابق باعتباره أقوى قوة سياسية في البلاد، حيث ينتمي ناخبو هذا الحزب الأساسيين إلى الأقلية القوية ذات الأصول الروسية.