دعا ضابط عراقي كبير، جميع القادة والآمرين في القوات الأمنية والعسكرية والأجهزة الأمنية والاستخبارية والأمن الوطني والحشد الشعبي، لتوخي الحذر ومنع استخدام الرصاص الحي والعيارات النارية خلال المظاهرات الشعبية التي ستنطلق اليوم السبت في بغداد.

وقال الفريق الأول الركن محمد حميد كاظم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في تعميم إلى القوات الأمنية: "يمنع منعا باتا استخدام الرصاص الحي والعيارات النارية والعتاد المطاطي وقنابل الدخان أو أي إجراء أخر خلال المظاهرات".

وأضاف: "ستتم محاسبة القادة والآمرين الذين يثبت استخدامهم الذخيرة على أن تتولى الأجهزة الأمنية والعسكرية تفتيش القطعات العسكرية المكلفة بحماية ساحة التظاهر والتأكيد على عدم حملهم أي سلاح ناري".

ودعا إلى" الكثافة العديدة للقوات الأمنية والعسكرية لمسك مداخل ومخارج ساحة التظاهر وتقديم الحماية للمتظاهرين ومصادرة أي سلاح عند مقتربات ساحة التظاهر والتستعانة بالجهد الاستخباري لتشخيص مثيري الشغب وضبط النفس وعدم الإنخراط وراء الإحتكاك مع المتظاهرين".

من جانب آخر، صرح نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبدالأمير الشمري، بأن القوات الأمنية دخلت حالة الإنذار القصوى قبيل تظاهرات السبت، وأن قوات الأمن مدربة للتعامل مع المتظاهرين بشكل جيد ولن نفرض أي حظر للتجوال أو إغلاق لمداخل بغداد.

وأكد الشمري، أن القوات الأمنية ستفرض إجراءات أمنية مشددة لحماية التظاهرات وإغلاق جسري السنك والجمهورية فقط لمنع أي إحتكاك بالمتظاهرين.

وتابع: "لن نحمل السلاح بوجه المتظاهرين السلميين وفقا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة وقد عززنا عمليات حماية المقرات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، كما سنتعامل مع كافة التظاهرات بمهنية ودون تمييز ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

من جانب آخر، أعلنت تنسيقيات مظاهرات تشرين في تعليمات لها، للالتزام بموعد انطلاق المظاهرات، وترك مسافة بين المتظاهرين والقوات الأمنية لمنع وقوع أي احتكاك وعدم السماح باستهداف القوات الأمنية والانسحاب فورا من ساحة التظاهر في حال وقوع أي إحتكاك أو صدام مفتعل مع القوات الأمنية والابتعاد عن حالات الشغب.

وحثت التنسيقيات إلى عدم الإنجرار خلف الصراع بين قوى التيار الصدري والإطار التتسيقي الشيعي حتى لاتكون مظاهرات تشرين أداة تستخدم لتصفية الحسابات.

ومنذ ساعات الليل الأولى، انتشرت القوات الأمنية في الشوارع لتنفيذ خطة حماية المظاهرات التي الشعبية التي ستنطلق صباح يوم السبت لإحياء الذكرى الثالثة لمظاهرات تشرين التي جرت في بغداد و9مخافظات شيعية عام 2019 للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة والخدمات.

وأعلنت وزارة التربية، تأجيل أداء امتحان الدور الثاني للدراسة العامة الاعدادية لمادة الفرنسي، بسبب الإجرادات الأمنية حتى إشعار آخر.