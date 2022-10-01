افتتاح معهد بألمانيا متخصص في تقديم مشورات بشأن مرض كورونا طويل المدى

اُفْتُتِح اليوم السبت في مدينة روستوك شمالي ألمانيا معهد قال القائمون عليه إنه سيكون متفردا على مستوى ألمانيا في تقديم خدمات لكيفية التعامل بشكل أفضل مع التداعيات المتأخرة للإصابة بعدوى كوفيد-19.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت يورديس فرومهولد الطبيبة المتخصصة في أمراض الرئة وصاحبة هذه المبادرة خلال ندوة الافتتاح إن من المهم بشكل خاص بالذات فيما يتعلق بمضاعفات كوفيد طويلة المدى أن يكون هناك مكان تتجمع فيه المعلومات عن هذا الأمر.

وأضافت فرومهولد:" نحن هنا بصدد التعامل مع صورة غامضة للغاية للمرض تضم أعراضا في أشد حالات التباين وتصل إلى 200 عرض مختلف".

ويعتزم المعهد الخاص تقديم مشورات للمصابين والمستشفيات في كيفية العلاج وكذلك أيضا للشركات فيما يتعلق بإدارة الشؤون الصحية.

وذكرت فرومهولد أن هناك تقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من التداعيات طويلة الأمد لمرض كوفيد-19 في أوروبا يبلغ 17 مليون شخص منهم ثلاثة ملايين شخص في ألمانيا، وحذرت من أن مرض كوفيد طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى العجز عن العمل في حال لم يتم علاجه "ونحن ببساطة لا يمكننا كمجتمع أن نتحمل هذا".

يذكر أن فرومهولد خبيرة على مستوى ألمانيا في مجال مرض كوفيد-19 طويل الأمد وهي رئيسة رابطة الأطباء الجديدة المعنية بهذا المرض، كما أنها تشغل منصب كبيرة الأطباء في مستشفى متخصص في أمراض الرئة وعالجت من خلال عملها هذا أكثر من 5500 شخص يعانون من التداعيات طويلة الأمد لعدوى كورونا. ووصفت فرومهولد تأسيس هذا المعهد بأنه مهمة صعبة.

وقالت إن المعهد سيتعاون مع مستشفيات ومنها مستشفى الجيش الألماني في هامبورج.

وقال القائد توماس هارباوم مدير مستشفى الجيش إن هناك حاجة إلى شبكة خبراء متخصصين في مرض كوفيد طويل الأمد يكون المعهد مركزها، ولفت إلى أن القطاع الاقتصادي والقطاع العلمي في حاجة ماسة إلى هذه الشبكة نظرا الأضرار الوشيكة التي قد تسببها تداعيات كوفيد طويلة الأمد والتي يستمر بعضها لشهور.

وأوضحت فرومهولد أنها ستمول المعهد مبدئيا من مالها الخاص وقالت إن حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن تخطط لتقديم دعم للمعهد لكن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار من برلمان الولاية.