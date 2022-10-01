أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، السبت، رصد ما أسمتها "عناصر مندسة وسط المتظاهرين تستخدم المولوتوف وبنادق الصيد والأعتدة".



ودعت الخلية، منظمي التظاهرات إلى تسليم هؤلاء المندسين للقوات الأمنية للحفاظ على سلمية التظاهرة"، وفقا وكالة الأنباء العراقية "واع".



وذكر بيان للخلية: "قواتنا الأمنية تواصل العمل بمهنية عالية المستوى مع المتظاهرين في العاصمة بغداد، دون حمل السلاح أو استخدام أي نوع من القوة معهم".



وأضاف أن "الأجهزة الأمنية رصدت عناصر مندسة وسط المتظاهرين قاموا باستخدام المولوتوف وبنادق الصيد والأعتدة على قواتنا الأمنية المكلفة بهذا الواجب لكون هذا الاعتداء يعد مخالفة لسلمية التظاهرات".



ودعا البيان منظمي هذه التظاهرة إلى "تسليم هؤلاء المندسين داخل صفوفهم إلى الأجهزة الأمنية فورا والحفاظ على التظاهرة ومنع الإساءة إليها".



وانطلقت، السبت، تظاهرات في ساحتي التحرير والنسور وسط العاصمة بغداد، في ظل انتشار كثيف للقوات الأمنية، وذلك إحياء للذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر 2019.



وقال مسؤول في وزارة الداخلية، إن المحتجين ألقوا حواجز حديدية كانت نصبت كموانع على جسر الجمهورية في النهر.



وأكد إصابة 18 من أفراد شرطة مكافحة الشغب بجروح طفيفة بعد رشقهم بحجارة وزجاجات زجاجية من قبل المتظاهرين.