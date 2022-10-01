العراق: إنقاذ 13 مدنيا من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى تجاري وسط بغداد

صرح اللواء كاظم بوهان، مدير عام الدفاع المدني العراقي، اليوم السبت، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 13 مدنيا من تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى تجاري بشكل مفاجئ وسط بغداد.



وقال بوهان، في تصريح صحفي، إن نحو 18 مدنيا كانوا داخل المبنى لحظة انهياره صباح اليوم، وتم إنقاذ 13 منهم، حتى الآن، وتتواصل عملية البحث عن مزيد من الناجين.



وأضاف أن المبنى كان من أربعة طوابق، وقد انهار بشكل كامل.



وقال العميد جودت عبد الرحمن، مدير إعلام الدفاع المدني العراقي، إنه لا يوجد ضحايا حتى الآن، ولم يتم تحديد ملابسات الحادث بعد.