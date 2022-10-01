الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم صواريخ دفاع جوي في هجومها البري

كشفت تقديرات الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تستخدم حاليا في هجومها البري في أوكرانيا صواريخ دفاعية مخصصة بالأساس لإسقاط الطائرات والمقذوفات الأخرى.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت في تقرير يومي قصير تعده استنادا إلى تقديرات الاستخبارات أن روسيا استخدمت مثل هذا الصاروخ المضاد للطائرات البعيد المدى في الهجوم على قافلة في مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.



وقد أسفر ذلك عن مقتل 25 مدنيا وفقا لتصريحات السلطات المحلية هناك.



وفسرت الاستخبارات البريطانية استخدام موسكو مثل هذا الصاروخ بأنه علامة على وجود نقص في الذخيرة الروسية إذ إنها تعتبر هذه الأسلحة ذات قيمة استراتيجية ولا تتوافر سوى بعدد محدود.



وأضافت الاستخبارات أنه ربما كانت روسيا تستخدم مثل هذه الأسلحة الآن من أجل تحقيق مزايا تكتيكية وتخاطر في ذلك بقتل مدنيين يجب اعتبارهم مواطنين روس بعد ضم روسيا لمناطق أوكرانية جديدة إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تنشر منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، معلومات عن مسار الحرب يوميا استنادا إلى معلومات استخباراتية.



وتسعى الحكومة البريطانية من خلال ذلك إلى الرد على الروايات الروسية عن الحرب والحفاظ على وحدة الحلفاء.



وفي المقابل، تتهم موسكو لندن بالقيام بحملة تضليل بشكل متعمد.