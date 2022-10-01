مستشار رئاسي أوكراني يحذر من استخدام روسيا أسلحة نووية

قال مستشار الرئاسة في أوكرانيا، ميخايلو بودولاك، إنه ليس من المستبعد أن تلجأ موسكو إلى استخدام أسلحة نووية في حربها ضد أوكرانيا.

وقال بودولاك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، الصادرة اليوم السبت: "في ضوء الذعر الداخلي بالاتحاد الروسي والهزائم العسكرية المتزايدة، فإن خطر حدوث ذلك آخذ في الازدياد".

ووفقا لتقرير "بيلد"، يرى الخبير الألماني في السياسة الخارجية، فولفجانج إيشينجر، الأمر بشكل مختلف، حيث قال الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن في تصريحات للصحيفة: "مع أول استخدام نووي، سيكون بذلك قد تم الوصول إلى أعلى مستوى يمكن تصوره من التصعيد"، موضحا أن هذا الاستخدام غير وارد -وفقا لروسيا- إلا عندما يكون هناك "تهديدات وجودية".

وفي ضوء الحرب ضد أوكرانيا، هدد الكرملين بشكل متكرر وغير مباشر باستخدام أسلحة نووية.

وعندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي للحرب، قال الأسبوع الماضي: "إذا تعرضت وحدة أراضي بلادنا للتهديد، سنستخدم حتما جميع الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا. هذه ليست خدعة".

ورأى مراقبون في هذه التصريحات تهديدا باستخدام أسلحة نووية.