بلومبرج: روسيا تفقد مقعدها في مجلس إدارة منظمة الطيران المدني إيكاو

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن روسيا خسرت مقعدها في مجلس إدارة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة التي تدعم التعاون والتنسيق في مجال السفر الجوي المدني بين 193 دولة.



وقالت الوكالة إن روسيا لم تتمكن من الحصول على الدعم الكافي للحفاظ على مقعدها في مجلس إدارة منظمة الطيران المدني الدولي المؤلف من 36 عضوا، وفقا للنتائج التي نشرت يوم السبت على تويتر.



وأشارت إلى أن متحدثا باسم إيكاو لم يعلق مباشرة على النتائج. ويجري التصويت كل ثلاث سنوات.



في غضون ذلك، ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن وكالة النقل الجوي الاتحادية في روسيا أكدت، اليوم السبت، أن روسيا لا تزال عضوًا في المنظمة وتواصل العمل كجزء منها.



ونقلت سبوتنيك عن وكالة النقل الجوي الاتحادية في روسيا في بيان صدر عنها: "روسيا باقية كعضو في منظمة الطيران المدني الدولي وتواصل العمل كجزء من المنظمة".



وتابعت الوكالة موضحة: "في انتخابات مجلس المنظمة، حصلت روسيا دعم 80 دولة عضو في المنظمة".



ويجب الحصول على أكثر من 86 صوت للبقاء كأحد أعضاء مجلس المنظمة عن المجموعة الأولى، وهو موضوع مختلف عن العضوية، بحسب سبوتنيك.