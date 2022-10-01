وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفيا اليوم السبت مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى التعاون بين الرياض وواشنطن".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت "أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقّى اتصالا هاتفيا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن".

وأضافت "واس" ان الجانبين السعودي والأمريكي استعرضا خلال اللقاء "أوجه العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون".

كما ناقش الجانبان" تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويأتي اتصال وزير الخارجية الأمريكي بنظيره السعودي اليوم السبت قبل يوم واحد فقط من انتهاء الهدنة في اليمن التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي من المقرر أن تنتهي غدا الأحد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن "أنتوني بلينكن جدد قلقه بشأن العودة إلى الحرب باليمن، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد الدمار والمعاناة ويؤخر مرة أخرى بلا داعٍ تدشين مستقبل سلمي".

وتنتهي هدنة اليمن غدا الأحد وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.