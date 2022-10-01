 كييف: 5000 جندي روسي محاصرون في ليمان بشرق أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 1 أكتوبر 2022 3:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

كييف: 5000 جندي روسي محاصرون في ليمان بشرق أوكرانيا

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 1 أكتوبر 2022 - 2:05 م | آخر تحديث: السبت 1 أكتوبر 2022 - 2:05 م
ذكر سيرهي هايداي حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية حاصرت نحو خمسة آلاف جندي روسي في مدينة ليمان الواقعة ذات الأهمية الاستراتيجية بشرق البلاد.

وقال هايداي "طلب المحتلون المحاصرون في ليمان من القيادة الروسية السماح لهم بمغادرة المدينة، ولكن طلبهم قوبل بالرفض".

وتابع: "هناك ثلاثة سبل أمامهم: إما محاولة الاختراق أو الاستسلام، أو الموت. وهناك نحو خمسة آلاف، دون عدد محدد".

وقال هايداي إنه لم يكن هناك قط عدد كبير من الروس محاصر حتى الآن في الحرب التي بدأتها موسكو في 24 فبراير الماضي.

وقال الخبراء العسكريون في الغرب إنهم يتوقعون أن تحرر القوات الأوكرانية ليمان خلال الأيام القادمة، وهو ما من شأنه أن يصبح سلسلة أخرى من الصفعات للغزو المتخبط الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أكثر من سبعة أشهر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك