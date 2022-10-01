إصابة 29 مهاجرا بعد مطاردة الشرطة لهم في التشيك

أصيب 29 مهاجرا كانوا على متن سيارة "فان" خلال مطاردة الشرطة لهم في جمهورية التشيك، وجرى نقل سبعة منهم، على الأقل، إلى المستشفى وبينهم طفل، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء التشيك (سي تي كيه) اليوم السبت.



وطاردت الشرطة السيارة التي دخلت البلاد من سلوفاكيا، حيث لم يتوقف السائق عند نقطة التفتيش الحدودية لانجوت.



وأضافت الوكالة، نقلا عن الشرطة، أنه تردد أن السائق حاول خلال المطاردة إجبار إحدى سيارات الشرطة على الابتعاد عن الطريق، وفي نهاية المطاف، فقد السيطرة على سيارته في تقاطع ببلدة بريتسلاف، واصطدم بسيارتين متوقفتين وإشارة مرور ومنزل.



وتردد أن المهاجرين من سوريا.



تقع بريتسلاف على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب شرق براغ.



وأعادت جمهورية التشيك نقاط التفتيش الحدودية بشكل مؤقت مع سلوفاكيا أمس الأول الخميس للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى الوصول لغرب أوروبا.



وأشارت البيانات الرسمية إلى أنه منذ بداية العام، جرى في التشيك تسجيل نحو 12 ألفا مما يطلق عليهم "مهاجرين العبور" الذين يعلنون عن مقصد آخر مختلف، ويتردد أن أغلبهم سوريون.