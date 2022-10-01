مقتل شخص وإصابة آخرين جراء زلزال ضرب إقليم سومطرة الإندونيسي

قال مسؤولون إن شخصا لقي حتفه وأصيب عدد آخر عندما ضرب زلزال إقليم "سوماطرة الشمالية" غربي إندونيسيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وقع الساعة 0228 بتوقيت جاكرتا اليوم السبت (1928 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) وكان مركزه على بعد 15 كيلومترا شمال غرب منطقة "تابانولي الشمالية".



وأوضحت الوكالة أن الزلزال أعقبته هزتان أرضيتان.



وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "لقد شعرت عدة مناطق بقوة الزلزال وهرع الناس خارج منازلهم مذعورين".



وأضاف أن عملية تقييم حجم الأضرار لا تزال جارية.