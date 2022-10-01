جماعة الحوثي تعلن وصول تفاهمات تمديد هدنة اليمن إلى طريق مسدود

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مساء السبت وصول تفاهمات تمديد الهدنة في البلاد إلى طريق مسدود، محملة التحالف العربي والحكومة مسؤولية ذلك.

وقال بيان صادر عن فريق الجماعة بالمفاوضات إن "تفاهمات الهدنة وصلت لطريق مسدود، رغم الجهود التي بذلناها لاستثمار الهدنة كفرصة للتقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية وإنهاء الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم اليمن".

وأضاف البيان "قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم (في إشارة إلى التحالف العربي والحكومة اليمنية)".

وتحدث البيان الحوثي أنه " خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم نلمس من الطرف الآخر أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة".

وأشار البيان إلى أن "رغبة الطرف الآخر ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول التحالف عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر، ومحاصرتها داخل اليمن".

وهدد البيان قائلا " نؤكد على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، ونحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية "، في إشارة إلى خيار المواجهة العسكرية.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في بيان بوقت سابق السبت، أنها ستتعاطى إيجابيا مع مقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة.

ويأتي ذلك قبيل أقل من 24 ساعة من انتهاء الهدنة وسط مساع أممية ودولية متعددة لتمديدها وتوسيعها لأسباب إنسانية.