نصرالله يعرب عن أمله في أن يصل ملف ترسيم الحدود الجنوبية إلى خواتيم طيبة

أعرب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله عن أمله فى أن يصل ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى خواتيم طيبة بعد تسلم الرؤساء الثلاثة المقترح المكتوب من الوسيط الأمريكي، مشيرا إلى أن النتيجة المطلوبة إذا حصلت ستكون نتاج الوحدة والتضامن.
وقال نصرالله، في كلمة له في بلدة شقرا جنوب لبنان بعد ظهر اليوم السبت، عن موضوع الحدود البحرية وحقول النفط والغاز "بعد أشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم من خلال الإعلام تسلّم الرؤساء الثلاثة بشكل رسمي النص المكتوب المقترح لمعالجة موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وهذه خطوة مهمة جدًا".
وأضاف "مسؤولو الدولة هم الذين يتخذون القرار لمصلحة لبنان ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما هو الموقف الذي سيتخذه المسؤولون في الدولة حول هذا الملف ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة".
واعتبر أنه "إذا وصل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى النتيجة الطيبة فسيكون نتاج الوحدة والتضامن الوطني".
وتابع نصرالله "إذا وفّق الله لنتيجة جيدة وطيبة فذلك سيفتح أفاقا كبيرة وواعدة للشعب اللبناني، فنحن لدينا كنز ولا يمكن انتظار مساعدات من الخارج في ظل معاناة كثير من الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول الاوروبية".
وعن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قال السيد نصرالله: "أكّدت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الماضية أنه لا يوجد فريق واحد يمتلك الأغلبية في البرلمان".
ورأى أن "جلسة البرلمان الأخيرة أثبتت أن من يريد انتخاب رئيس الجمهروية يجب أن يبتعد عن منطق التحدي لصالح التشاور. وعلى القوى السياسية أن تتشاور وتفعّل اتصالاتها في المرحلة المقبلة عسى الاتفاق على خيار يحظى بأكثرية في المجلس النيابي".
وقال نصرالله: "يتم استغلال أي حادث في إيران من أجل التحريض على نظام الجمهورية الاسلامية ومن بينها ما حصل بخصوص السيدة أميني التي توفيت في حادثة غامضة".