استطلاعات رأي تشير إلى تقدم حزب رئيس الوزراء اللاتفي في الانتخابات البرلمانية

أظهرت استطلاعات للرأي، مساء اليوم السبت، حصول رئيس الوزراء اللاتفي كريسيانيس كارينس على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ووفقا لاستطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع و التي أجرتها الإذاعة اللاتفية ووكالة ليتا للأنباء، من المتوقع أن يحصل حزب "الوحدة الجديدة" الليبرالي المحافظ الذي ينتمي إليه كارينس، على 5ر22 % من الأصوات، ليصبح القوة المسيطرة في البرلمان الجديد في ريجا.

ويقود كارينس حاليا تحالفا رباعيا من الأحزاب والقوى المحافظة من تيار الوسط. ومن المشكوك فيه ما إذا كان هذا التحالف سيبقى في السلطة.

وقال كارينس، بعد إنتهاء عملية التصويت، إنه مستعد لقيادة الحكومة القادمة. وأضاف خلال تواجده بمركز الاقتراع "لقد صوتت لصالح أمن واستقرار لاتفيا".

ومن المرجح أن يفقد تحالف رئيس الوزراء المكون من أربعة أحزاب أغلبيته في برلمان البلاد الذي يطلق عليه اسم "سايما"، ومن المتوقع أن تنضم سبعة أحزاب أخرى إلى الحزب اللاتفي بعد تص0ويت اليوم السبت.0