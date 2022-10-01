4 قتلى وجرحى في تفجير استهدف آلية عسكرية جنوبي اليمن

قُتل جندي وأصيب 3 أحدهم مدني إثر تفجير استهدف، اليوم السبت، آلية عسكرية في محافظة شبوة جنوبي اليمن.



وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن عبوة ناسفة انفجرت في آلية تابعة لفريق نزع الألغام بقوات ألوية العمالقة الجنوبية أثناء توقفها قرب سوق في منطقة السوداء غربي مدينة عتق مركز محافظة شبوة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة إثنين آخرين كانا على متن الآلية بالإضافة إلى مدني لحظة مروره قربها.



وأضاف أن جروح أحد المصابين، بليغة جراء التفجير الذي وقع وقت ازدحام السوق.



ويأتي الاستهداف بعد أقل من شهر من تفجير مماثل استهدف، آلية لقوات "اللواء الثاني دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لحظة مرورها في حي المستوطنة شرقي مدينة عتق، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة من أفرادها بينهم قيادي، إضافة إلى جرح 5 مدنيين آخرين.