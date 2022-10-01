كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على وضع الاستعداد القوي ضد استفزازات بيونج يانج

أدان مجلس الأمن القومي الرئاسي الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير، اليوم السبت، وتعهد بالحفاظ على وضع الاستعداد القوي ضد الأعمال الاستفزازية لبيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتمعت بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي، في رابع عمل استفزازي من نوعه خلال أقل من أسبوع. وتمت إحاطة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" بالإطلاق، وفقا للمكتب الرئاسي في سول.

وقال المكتب الرئاسي في بيان: "أدان أعضاء اللجنة بشدة سلسلة الإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، واتفقوا على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والدول الصديقة والمجتمع الدولي".

وأشارت اللجنة إلى الفترة الزمنية القصيرة بين عمليات الإطلاق المتكررة، و"استنكرت تصرفات كوريا الشمالية التي تركز على الأعمال الاستفزازية في الوقت الذي يعاني منه شعبها من الأوضاع الحرجة بسبب الصعوبات الاقتصادية وأزمة جائحة كوفيد-19".

كما قررت اللجنة الحفاظ على "موقف الاستعداد الحازم؛ للاستجابة القوية والفعالية ضد أي عمل استفزازي تقوم به كوريا الشمالية".