البرازيل: اعتقال العشرات بتهمة التزوير في الانتخابات الرئاسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات البرازيلية، أنها ألقت القبض على 34 شخصا في الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية لمحاولتهم تزوير الأصوات في الانتخابات الرئاسية هناك.

إضافة إلى ذلك تمت مصادرة ثلاثة ملايين ريال برازيلي (565 ألف يورو)، خلال عملية أمنية مستمرة منذ يوم الاثنين الماضي، حسبما أعلنت وزارة العدل اليوم السبت.

وقالت إن اليوم وحده أي قبل الجولة الأولى من التصويت بيوم واحد، ألقي القبض على 11 مشتبها به وصودرت 90 ألف ريال (17 ألف يورو)، في سبع حالات كانت محاولة لشراء الأصوات.

ويتنافس في انتخابات غد الأحد كل من رئيس الدولة اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الحالي خافيير بولسونارو.

يتقدم دا سيلفا على بولسونارو بوضوح في استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن.

ومع ذلك، أثار بولسونارو شكوكا بشأن النظام الانتخابي مقدما، وأشار إلى أنه قد لا يعترف بنتيجة الانتخابات بسبب النظام المتبع لإجراء الانتخابات.

وأدت الحملة الانتخابية الساخنة إلى انقسام عميق في البلاد، وقتل ما لا يقل عن ثلاثة من أنصار لولا دا سيلفا على أيدي أنصار مؤيدي بولسونارو في الأشهر الأخيرة.

ولمنع أعمال العنف خلال الانتخابات منعت المحكمة العليا للانتخابات المدنيين من حمل السلاح بين يومي السبت والاثنين.

ومع ذلك، فإن وزير العدل أندرسون توريس أعلن أن القرار يصعب تطبيقه.

خفف بولسونارو وهو عسكري سابق من صرامة قانون الأسلحة بشكل كبير في بداية فترة ولايته، وبحسب الأرقام الرسمية إدى ذلك إلى زيادة عدد الأسلحة المرخصة في أيدي المدنيين بنسبة 187% وبمقدار أكثر من مليون شخص.