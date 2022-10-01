قيادة عمليات بغداد: مستمرون في حماية المتظاهرين السلميين ومد يد العون لهم

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أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، أن القطاعات الأمنية مستمرة بتأمين الحماية للتظاهر السلمي وتقديم يد العون للمتظاهرين.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية": "قواتنا الأمنية تمكنت من إجراء التفتيش الدقيق للأشخاص ومسك مفترقات الطرق لغرض توفير أعلى مستوى من اﻻمن للمتظاهرين السلميين، وضمن نهجها الإنساني ساهمت قواتنا بتوزيع قناني مياه الشرب وتقديم الخدمات الطبية لهم".

وأضاف البيان، أن "المتظاهرين السلميين أبدوا تعاونهم التام مع إخوانهم في القوات الأمنية وتحديد بعض العناصر المندسة التي تحاول إثارة المشاكل وتعكير صفو الممارسة الديمقراطية".

وانطلقت، السبت، تظاهرات في ساحتي التحرير والنسور وسط العاصمة بغداد، في ظل انتشار كثيف للقوات الأمنية، وذلك إحياء للذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر 2019.



