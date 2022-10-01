بدأ بالانسحاب متظاهرو ساحة النسور وسط العاصمة العراقية بغداد، والذين انطلقت تظاهراتهم، صباح اليوم، في الذكرى الثالثة لتظاهرات الأول من أكتوبر 2019 (ثورة تشرين)، وسط انتشار القوات الأمنية في مناطق التظاهرات لحماية المتظاهرين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المتظاهرين تلوا بيانا ختامياً لتظاهرتهم احتوى مطالب تضمنت وجوب إنهاء المحاصصة والفساد وكشف قتلة المتظاهرين وعدم الذهاب لخيار تشكيل الحكومات التوافقية.

وأكد المتظاهرون أنهم سيعودون لساحة النسور في يوم 25 أكتوبر الجاري في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وفي ساحة الحبوبي وسط الناصرية بمحافظة "ذي قار" العراقية (جنوب شرق البلاد)، انطلقت اليوم تظاهرات شعبية بالذكرى الثالثة لثورة تشرين.

ورفع المتظاهرون مطالب بإنهاء المحاصصة ومحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات.

كما شهدت محافظة النجف الأشرف، اليوم، انطلاق تظاهرات شعبية من مجسرات ثورة العشرين باتجاه ساحة الصدرين استذكاراً لثورة (تشرين 2019)، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاربة الفساد والمحاصصة السياسية وتحقيق المطالب المشروعة.

وفي السياق، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم - في تصريح - أن خطة تأمين المتظاهرين تسير كما مرسوم لها، ولا نية لقطع جسور أخرى، فيما أشار إلى عدم وجود أي مبرر لفرض حظر للتجوال.

وقال "سليم" إن احتكاكاً حدث مع جزء من المتظاهرين في ساحة التحرير، ويتوقع أن هناك مندسين حاولوا إثارة الشغب، مشيراً إلى أن هناك إصابات طفيفة، لافتا إلى أن "القوات المكلفة بحماية المتظاهرين ملتزمة بضبط النفس لتجنب وقوع إصابات بين المتظاهرين".