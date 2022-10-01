السلطات الصحية بباكستان: ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك إلى 30 ألفا و267 حالة

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية عن تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بحمى الضنك في العاصمة إسلام آباد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالى إلى 30 ألفا و267 حالة خلال العام الحالى.

وأوضحت السلطات الباكستانية - وفقا لقناة (إيه آر ى نيوز) الاخبارية الباكستانية - أنه تم تسجيل 2435 حالة إصابة في إسلام آباد خلال الموسم الحالى، و1379 حالة فى المناطق الريفية، و952 حالة في المناطق الحضرية، مشيرة إلى أن تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك في باكستان أودى بحياة 68 شخصا حتى الآن خلال العام الحالى.

وقالت "إن معظم حالات الإصابة والوفاة سجلت في إقليم السند، حيث بلغ عدد الإصابات 9496 حالة و37 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 6564 حالة إصابة و18 حالة وفاة في إقليم البنجاب، وفي إقليم خيبر باخوتانخوا 8070 إصابة وسبع حالات وفاة، و3402 حالة إصابة بإقليم بلوتشيستان".

يشار إلى أن هذا الإعلان يأتى في الوقت الذي مازالت العديد من المناطق في باكستان تعانى من آثار كارثة الفيضانات التى لم يسبق لها مثيل هناك، وحيث حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال التعرض لتهديدات صحية عامة كبيرة تتضمن مخاطر الإصابة بأمراض تنقلها المياه، مثل الملاريا وحمى الضنك.