نائب الأمين العام لحزب الله: لا مجال لوصول شخص من صنع السفارات إلى رئاسة الجمهورية

أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أنه لا مجال أمام وصول "شخص استفزازي، أو من صنع السفارات" إلى رئاسة الجمهورية.

وقال الشيخ قاسم، في كلمة بحفل أوردها بيان للعلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله اليوم السبت: "في المجلس النيابي من النواب الواعين والصادقين مع ‏جمهورهم ما يؤدي إلى أن يقفوا بالمرصاد أمام هذا العبث في لبنان".

وأضاف: "ندعو إلى ‏التوافق ما أمكن من أجل أن نأتي برئيس قادر على إدارة هذه المرحلة وهذا هو الحل ‏الأنسب"، مشيرا إلى أنه "من الضروري أن يحصل التفاهم ولكن أمريكا تريد ‏أن تفرض شروطها".

وقال: "ولّى الزمن الذي تفرض فيه أمريكا شيء على لبنان وكما خُذلت ‏مرات ومرات من أتباعها وأتباع السفارة، ستُخذل من جديد لأن شعبنا اللبناني بعد أن ‏ذاق طعم العزة والتحرير والمقاومة وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا يمكن أن ‏يقبل من أمريكا أي أوامر".

واعتبر قاسم أن الذي الذي ردع إسرائيل هي المقاومة في لبنان وفي فلسطين ‏وجعلت إسرائيل تنحصر في بوطقة لا تعلم النهاية التي ستصل إليها"، مشيرا الى تكامل مطالب الدولة اللبنانية في الحقوق البحرية والنفطية والغازية مع قوة ‏المقاومة.

وأشار نائب الأمين العام لحزب الله إلى أنه "لولا تضحيات المجاهدين ‏والتفاف الناس من حولهم لأصبح لبنان مزرعة لأوامر السفارات، نحن نمثل شعبنا ‏وهناك ممثلين آخرين في المجلس النيابي لا يمكن أن يقبلوا بأن يكون هناك أوامر ‏مفروضة لمستقبل لبنان".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر الجاري حيث انتخبه المجلس النيابي اللبناني في 31 أكتوبر عام 2016 لمدة ست سنوات بعد شغور في موقع الرئاسة دام حوالي عامين ونصف العام.

ويتعين انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الشهر الحالي كي لا يحصل شغور في موقع الرئاسة.