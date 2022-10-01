الأمن العراقي يستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهري بغداد (فيديو)

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انطلقت، اليوم السبت، وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجات في الذكرى الثالثة لتظاهرات أكتوبر عام 2019.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن "القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم على جسر الجمهورية وسط بغداد".

وأضاف: "تم تسجيل 10 حالات اختناق نتيجة إطلاق القنابل المسيلة للدموع".

فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "المتظاهرين رفعوا الأعلام العراقيةَ كما رددوا شعارات ضد الفساد والمحاصصة".

وأضافت أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات إلى الأجهزة الأمنية للتعامل مع المتظاهرين وتأمين الحماية اللازمة لهم.

وفي السياق، أشارت خلية الإعلام الأمني، اليوم، إلى رصد عناصر مندسة وسط المتظاهرين تستخدم المولوتوف وبنادق الصيد والاعتدة، داعية المتظاهرين إلى تسلم هؤلاء المندسين للقوات الأمنية للحفاظ على سلمية التظاهرة.

وأكدت أن "القوات الأمنية تواصل العمل بمهنية عالية المستوى في التعامل مع المتظاهرين في العاصمة بغداد، دون حمل السلاح أو استخدام أي نوع من القوة معهم".



