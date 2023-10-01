استعرض المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنجازات الدولة المصرية، خلال الـ9 سنوات الماضية في قطاع الإسكان.

وقال خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، إن المشروع القومي «حياة كريمة» له تأثير كبير على زيادة نسبة التحضر.

وأشار إلى أن «القضاء على العشوائيات وزيادة نسبة التحضر له أثر اقتصادي على الدولة»، مستعرضًا صورًا لمنطقة المدابغ ما قبل وبعد التطوير.

ولفت إلى التعاقد مع «هيلتون» لإقامة فندق 5 نجوم بعدد 200 غرفة، في نفس المكان الذي كان يمثل بؤرة تلوث، قائلًا إن مشروعات التنمية العمرانية ليس لها تأثيرات اجتماعية فقط، لكن لها تأثيرات اقتصادية يتم العمل عليها بشكل جيد.

وذكر أن منطقة مثلث ماسبيرو شهدت إنشاء فندق 5 نجوم بعدد 260 غرفة، مؤكدًا أن «مشروعات التنمية العمرانية اقتصادية في المقام الأول».

وصرح بأن حجم الأراضي التي بيعت بالدولار خلال الفترة ما بين 2020 لـ2023، يكافئ 6.5 مليار جنيه.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.