حازم عمر: المعارضة أسهل ممارسات العمل السياسي

قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن برنامجه الانتخابية يركز على زيادة إنتاجية الفدان في ملف الزراعة، بالتوازي مع زيادة الرقعة والمساحة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن التربة في منطقة شرق العوينات بكر وصالحة وجاهزة للزراعة، قائلًا إن تصدير الحاصلات منها سيكون بأغلى الأسعار.

وأشار إلى أن سياسته تعتمد على زراعة 10 آلاف فدان فقط في شرق العوينات؛ للحفاظ على اتزان البيئة الجوفية، منوهًا أن المشكلة بشرق العوينات لا ترتبط بالنقل وإنما العواصف الرملية.

وذكر أن المنطقة بحاجة إلى ساتر من الأشجار، مضيفًا: «أعتقد أننا سنبدأ فورًا وعلى الأقل سنكون بحاجة إلى 18 مليون شتلة لعمل حاجز الأشجار، وهو ما سيحقق نقلة نوعية بالمنطقة».

وبسؤاله عن تأثير الحزب على مستوى الشارع المصري، عقب: «أحب أن أعمل كثيرًا وأتكلم قليلًا، الحزب منضبط وإصلاحي ولا أستطيع تصنيف نفسي معارضًا على الدوام».

وأشار إلى أن «المعارضة أسهل ممارسات العمل السياسي»، لافتًا إلى أن صقل الذات بالخبرات وتجهيزها لتولي المسئولية، يعد من أنضج أنواع العمل السياسي.