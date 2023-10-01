 محافظ المنيا: فحص 4220 حالة خلال قوافل اللجنة الطبية بمجلس الوزراء - بوابة الشروق
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محافظ المنيا: فحص 4220 حالة خلال قوافل اللجنة الطبية بمجلس الوزراء

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 12:54 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 12:54 م

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء 4 قوافل طبية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا لأهالي قرى المنيا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالوصول بالخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا، بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القوافل الطبية شهدت إقبالا كبيرا من مواطني قريتي نزلة أسمنت بأبوقرقاص والبيهو بسمالوط، حيث تم الكشف الطبى على 4220 مواطنا في تخصصات مختلفة، مشيرا إلى أن قافلتي قرية نزلة أسمنت فحصت 2000 حالة في تخصصات متكاملة ورمد، كما قدمت قافلة قرية البيهو بسمالوط خدماتها لـ2220 حالة في تخصصات متكاملة ورمد، إلى جانب صرف أدوية ومستلزمات طبية من سماعات أذن، ونظارات طبية، وأجهزة تعويضية، فضلا عن تحويل 575 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.


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