تحرير 45 محضر مخالفات لمحال تجارية ومخابز في المنيا

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق التجارية والمخابز البلدية لمكافحة الغلاء المعيشي وجشع التجار، وللتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالتموين لشن حملات على الأسواق والمحلات التجارية.

وشن تموين بندر المنيا حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمجلس مدينة المنيا، وتم تحرير 22 محضر انتهاء شهادة صحية و12 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وبالمرور على المخابز البلدية تم تحرير محضر امتناع عن البيع و6 محاضر بيع أزيد من السعر المحدد و3 محاضر بدون بيانات وبدون فواتير ومنته الصلاحية، وذلك خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر.