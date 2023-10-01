مدارس البحر الأحمر تستقبل طلاب الصفوف الأولى في أول يوم دراسي

استقبلت مدارس محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم الأحد الأول من أكتوبر، تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة "الابتدائية والإعدادية والثانوية"، حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم؛ للتسهيل على الطلاب وإدارة المدارس في عملية التنظيم بأول أيام الدراسة.

وشهدت شوارع مدن البحر الأحمر، في أول أيام العام الدراسي الجديد حالة من السيولة المرورية لم تشهدها الأعوام الدراسية السابقة؛ بسبب قرار استقبال طلاب الصفوف الأولى فقط من كل مرحلة.

وتفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد؛ للتأكد من جاهزيتها وهي مدرسة الشهيد طيار للتعليم الأساسي، ومدرسة السلام الابتدائية بنين وبنات، ومدرسة الأحياء للتعليم الأساسي لمتابعة ورصد جاهزيها؛ لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، أثناء جولته بالمدارس، على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية، وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء في العمل وتقدير المسئولية؛ لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة وتحقيق منتج تعليمي متميز.

وأشاد وكيل الوزارة، خلال الزيارة، بالاستعداد الجيد للمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وأكد منير، استمرارية جولاته الميدانية المفاجئة بكل الإدارات التعليمية، معربًا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسي ناجح حافل بالعطاء المثمر، متمنيًا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.