فريق من صندوق النقد الدولي يبدأ اجتماعات مع السلطات الأوكرانية في كييف

من المقرر أن تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة نائبة مدير الإدارة الأوروبية للصندوق أوما راماكريشنان، اجتماعات مع السلطات الأوكرانية في كييف، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الممثل المقيم في أوكرانيا فاهرام ستيبانيان، قوله في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن الاجتماعات ستركز على أهداف السياسة وتحدياتها، في سياق برنامج أوكرانيا المدعوم بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي.

وتجري بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات فنية مع أوكرانيا منذ 25 من سبتمبر الماضي؛ لمناقشة التطورات الاقتصادية والسياسات المالية والهيكلية للتحضير للمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وتم استلام الشريحة الثانية التي تبلغ قيمتها 890 مليون دولار، من حزمة مدتها أربعة أعوام، وتبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار، وتمت الموافقة عليها في مارس، والحصول عليها في يونيو.

وسوف تحصل أوكرانيا على 890 مليون دولار أخرى في أكتوبر في حال استوفت المتطلبات، التي تشمل استعادة إقرارات الأصول للموظفين العموميين.