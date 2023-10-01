وزير الزراعة: مصر الأولى عالميا في الإنتاج الربيعي للقمح وفقا لمتوسط إنتاجية وحدة المساحة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في الإنتاج الربيعي للقمح وفقا لمتوسط إنتاجية وحدة المساحة.



جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف أن الدولة تحتل أيضا المركز الرابع على مستوى الإنتاج الربيعي والشتوي، في حين أن مصر في المركز الثاني في إنتاجية الأرز من حيث وحدة المساحة.



ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس السبت ويستمر حتى غدا الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.



وكان اليوم الأول قد شهد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.