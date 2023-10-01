نظم متحف شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، ورشة عملية تفاعلية للأطفال لترسيخ الروابط التي تجمع بين كبار السن وأحفادهم من المودة والرحمة والحنان والتقدير والاحترام والمثل الأعلى، وذلك احتفالًا باليوم العالمي لكبار السن.

وقام الأطفال خلال الورشة بتلوين بعض الصور التي تجمع الأجداد بأحفادهم، والتي تصدر المعني الحقيقي لتلك الروابط، ووضعها على لوحة شرفية، إضافة إلى أن الأطفال قموا بعمل كارت معايدة لأجدادهم عن طريق التلوين والقص واللزق.

ويحتفل العالم في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للمسنين تقديرًا لمسيرتهم الّتي عبروها بتعب وجهد، ولتقديم التوعية الكاملة بحسن التعامل معهم وإدخال السعادة في قلوبهم، والتسارع في خدمتهم، وكذلك للتوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لهم وتوفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجاتهم. يركز الاحتفال 33 باليوم الدولي للمسنين على أهمية "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال، وذلك وفاءً بما قدموا من علم وعطاء ساهم في تنمية المجتمعات.

ويعد متحف شرم الشيخ عرضً إضافيًا للسياحة التعليمية والثقافية على أرض جنوب سيناء، نظرًا لارتفاع نسبة السياح الدوليين في المنطقة، كما أنه يركز على الحضارة المصرية القديمة، وكيف تعاملت مصر القديمة مع الطبيعة والحياة عبر العصور المختلفة، بجانب ربطها بعدة حضارات أخرى تواصلت مع المجتمع المصري القديم.

وحصل المتحف على العديد من الفرص للعمل مع المجتمع المحلي، وتنظيم سلسلة من الجولات المصحوبة بمرشدين للضيوف كبار الشخصيات، كما قدم المتحف سلسلة من أنشطة تعليم المتاحف مع المدارس لزيادة الوعي المجتمعي.