حاكم كاليفورنيا يرفض إعانات البطالة للعمال المضربين

استخدم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوزوم، حق النقض لرفض تشريع يتعلق بتمديد إعانات البطالة للعمال المضربين عن العمل، موجها ضربة لنقابات تكاتفت من أجل تمرير مشروع القانون، في خضم صيف اتسم باضطرابات عمالية في أنحاء الولاية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن نيوزوم أثار مخاوف في رسالة إلى النواب بأن مشروع القانون لن يؤدي سوى إلى مفاقمة ماليات صندوق الولاية للتأمين ضد البطالة، والمدين بمليارات الدولارات، كان قد حصل عليها من الحكومة الاتحادية خلال جائحة كوفيد-19.

والولاية مدينة حاليا بأكثر من 18 مليار دولار لتقديم إعانات بطالة، وهو دين سيتم سداده عبر فرض ضرائب أعلى على أرباب العمل، وقال نيوزوم إن الولاية مدينة أيضا بمبلغ 302 مليون دولار في شكل فوائد خلال هذا الشهر.

وقال نيوزوم، إنه "ليس الوقت المناسب الآن لزيادة التكاليف أو تحمل هذا الدين الكبير".