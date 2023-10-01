 سويسرا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات على الصين بسبب الانتهاكات بحق الويغور - بوابة الشروق
الأحد 1 أكتوبر 2023 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

سويسرا تؤكد أنها لن تفرض عقوبات على الصين بسبب الانتهاكات بحق الويغور

د ب أ
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 9:50 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 9:50 م

قررت سويسرا عدم فرض عقوبات على الصين فيما يتعلق بقمع أقلية الويغور، على عكس الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أمانة الدولة للشئون الاقتصادية في برن اليوم الأحد، تقريرا في صحيفة "إن زد زد إم زونتاج" أن الحكومة السويسرية لن تفرض عقوبات.

وأوضحت أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد دراسة العديد من معايير السياسة الخارجية والمعايير القانونية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات بحق العديد من الشخصيات الصينية ووكالة أمنية في مارس 2021. واتهم الاتحاد الأوروبي هذه الشخصيات بالتورط في الاعتقال الجماعي والمعاملة المهينة للويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.

وردت بكين بإجراءت مضادة ضد سياسيين ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي. كما فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات ضد بكين بسبب معاملة الويغور.

وكانت حكومة سويسرا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، قد قررت في نهاية 2022 عدم فرض عقوبات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه الخطوة بشكل رسمي قبل أن تنشره الصحيفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك