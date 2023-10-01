مدافع النصر: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في دوري أبطال آسيا

تحدث الإسباني إيميرك لابورت مدافع فريق النصر السعودي، عن مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي مساء غدًا الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق النصر نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب جامعة الملك سعود، في التاسعة من مساء غدًا الإثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال لابورت في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «مباراة غدًا مهمة جدًا، نريد أن نكمل في رتم الانتصارات ونتمنى أن نكون مستعدين من أجل ذلك».

وأضاف: «نريد أن نصل إلى أبعد نقطة في هذه البطولة، بجدية كبيرة وبعمل متواصل سنحارب في البطولة باجتهاد الجميع».

وتابع لابورت: «مثل ما قلت قبل نحن ندخل المباريات دائمًا بروح الانتصار، حققنا الانتصار في أول مواجهة وغدًا مواجهة أخرى على أرضنا وبين جماهيرنا، هدفنا دائمًا حصد النقاط والصدارة».

وأتم: «رسالتنا لجماهير النصر هي أن نعدهم بتقديم أفضل ما لدينا غدًا، ودائما ما نحتاج دعمهم وحضورهم».