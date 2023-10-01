ڤيڤالدا دا سيلڤا تفوز بجائزة أفضل لاعبة في مباراة الأهلي ونزيكو الكاميروني

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حصلت ڤيڤالدا دا سيلڤا ، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعبة في مباراة نزيكو الكاميروني، التي جمعت الفريقين ببطولة إفريقيا أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل٠

وقدمت ڤيڤالدا دا سيلڤا أداءً مميزًا ساهم في فوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 33-31.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع بريميرو الأنجولي غدا الأثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.