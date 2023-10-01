مبعوثة أمريكية تحث طالبان على إطلاق سراح الناشطات الأفغانيات المحتجزات

دعت مبعوثة الولايات المتحدة لحقوق المرأة في أفغانستان، إلى إطلاق سراح جوليا بارسي وندى البرواني وناشطات أخريات تحتجزهن حركة طالبان.

وكتبت رينا أميري على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن حركة طالبان، بحرمان السكان وبفرض ثقافة الخوف والاضطهاد، لا يمكن أن تزعم أن حياة الأفغان قد تحسنت، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما/ قد حثت في وقت سابق على إطلاق سراح النساء المعتقلات على الفور.

فقد دعت يوناما أمس الأول الجمعة إلى إنهاء الاعتقال التعسفي من قبل إدارة طالبان، وشددت على أهمية تمكين المحتجزات من الحصول على أدوية وزيارات أسرية.

وأعربت بعض الحركات الاحتجاجية النسائية في أفغانستان، عن قلقها إزاء وضع هاتين الناشطتين في بيانات، وطالبت المنظمات الحقوقية وممثلي البلاد بالعمل على إطلاق سراحهما.

ويشار إلى أن قوات الاستخبارات التابعة لطالبان اعتقلت مؤخرا جوليا بارسي ، التي شاركت في مظاهرات، إلى جانب ابنها يوم الأربعاء الماضي.

ووقع الحادث، بعد وقت قصير من احتجاز ندى البرواني وطفلها قبل حوالي عشرة أيام.

ولم تعلق طالبان حتى الآن على اعتقال بارسي والبرواني.