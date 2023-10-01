قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه سيسعى لتغيير بعض المعالجات في العلاقات الدولية لمصر، حال وصوله إلى سدة الحكم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن مصر شهدت خلال العقد الماضي ثورتين وتغيرات سياسية عنيفة؛ تركت انعكاسات كامنة في علاقات مصر ببعض الدول.

ونوه أن تلك الأحداث خلفّت تحديات أمنية؛ تتطلب مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الدولة وتماسكها ومقوماتها، مؤكدًا أن برنامجه الانتخابي يقدم معالجات للفتور الذي تشهده بعض العلاقات الدولية.

ولفت إلى أن «علاقات الدول السياسة تقوم على المصالح، ولا تبنى على الحب والكره»، مضيفًا: «هناك أولويات وآن الأوان لبعض التعديلات في تلك الأولويات، وعلينا أن نرفع من أولوية علاقتنا من منظور الأمن المائي المصر».

وشدد على الأهمية البالغة لملف سد النهضة، معقبًا: «إثيوبيا تعلم خطوطنا الحمراء، وآن الأوان لحشد موقف دولي موحد يعلي من درجة الأولوية للأمن المائي المصري في علاقتنا بكل دول العالم، نتمنى الوصول إلى ترتيبات تجنبنا مشكلات متعددة في المستقبل، وقولا واحدا لن يتم التفريط أبدا في أمن مصر المائي».

وذكر أن برنامجه يتضمن عمل مكتب خاص تابع لمكتب رئيس الجمهورية؛ مختص بقضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري والحدود الغربية والجنوبية، موضحًا أن المكتب يتشكل من الأجهزة المسئولة للتقليل من البيروقراطية.