باكستان تصدر القائمة الثانية لـ30 إرهابيا مطلوبا

أصدرت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، أمس السبت، القائمة الثانية التي تضم أسماء وصور أكثر الإرهابيين المطلوبين الـ30، الذين ينتمون إلى إقليم "خيبر-باختونخوا".



وذكرت إدارة مكافحة الإرهاب، أن "هؤلاء الإرهابيين ينتمون إلى مناطق مختلفة من إقليم "خيبر-باختونخوا"، بما في ذلك "بانو" و"لاكي مروات" وكانوا مطلوبين من قبل الشرطة في قضايا مختلفة ذات طبيعة بشعة"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد.



وتم رصد مكأفاة مالية قدرها 5 ملايين روبية لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على الإرهابي حبيب الله، الذي ينتمي إلى منطقة "لاكي مروات" و4 ملايين روبية بالنسبة للقائد الإرهابي مولوي نعمة الله من منطقة "بانو".



وتابعت الإدارة أن أسماء وهويات المخبرين ستظل سرية.