مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي ويرسله للشيوخ

تحرك الكونجرس نحو صفقة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية اليوم السبت بعد أن أقر مجلس النواب إجراء إنفاق قصير الأجل من الحزبين قبل ساعات من انقطاع التمويل الاتحادي.

وجاء التصويت بواقع 335 إلى 91 ، مع تصويت 209 من الديمقراطيين و126 من الجمهوريين لدعم الإجراء، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويتجه مشروع القانون الآن للتصويت في مجلس الشيوخ، وهو ما يمكن أن يحدث قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، أو بعده بمدة قصيرة، إذا لم يضع أي من أعضاء مجلس الشيوخ عقبات إجرائية.

وسيبقي اقتراح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على عمل الحكومة الأمريكية حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر ويتضمن 16 مليار دولار لتمويل الكوارث ولا يتضمن مساعدات لأوكرانيا. وقال مشرعون من كلا الحزبين ممن يؤيدون تمويل أوكرانيا إنه يمكن التعامل مع ذلك بشكل منفصل.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: "هناك أمل متزايد في أننا قد نتجنب بالفعل الإغلاق". وقال مسؤول في البيت الأبيض، تحدث لبلومبرج شريطة عدم الكشف عن هويته إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب سيبقي على عمل الحكومة على مستويات أعلى من نسخة مجلس الشيوخ.

وقال المسؤول إن البيت الأبيض يتوقع أن يتم التعامل مع المساعدات الأوكرانية في مشروع قانون منفصل.